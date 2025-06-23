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События

Сирены, громкие сообщения и перехват эфира: жители Жамбылской области получили предупреждение

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:03 Фото: pexels
24 июня 2025 года в Жамбылской области состоится учебно-тренировочное мероприятие, проводимое Департаментом по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заявлению ДЧС, в 11:00 на территории области будет произведена подача сигнала "Внимание всем!"

"Сигнал будет передан с использованием электросирен, сиренно-речевых устройств, а также путем перехвата теле- и радиоканалов", – подчеркнули в департаменте.

Стоит подчеркнуть, что это не чрезвычайная ситуация, а плановая тренировка.

В заключительной части обращения жителей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, кроме как прослушать официальные инструкции, если они будут транслироваться.

Ранее сообщалось, что с 17 по 30 июня 2025 года на территории ЖК "Орион" в Алматы проводится подготовка к тактико-специальным учениям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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