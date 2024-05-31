Жители Жамбылской области почувствовали землетрясение

Утром 31 мая 2024 года жители поселка Кордай в Жамбылской области ощутили толчки силой 2 балла. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, 31 мая в 10 часов 13 минут 30 секунд по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Как сообщили в МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 132 километрах на запад от Алматы.

Землетрясение силой в 2 балла ощутили жители Кордая.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр также уведомил о землетрясении на границе Казахстана и Кыргызстана.

Фото: emsc-csem.org

Отмечено, что эпицентр находился в 32 километрах к северо-востоку от Бишкека. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

Ранее сообщалось, что в девяти регионах Казахстана состоится Республиканское командно-штабное учение "Жер-2024".

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Мероприятие пройдет 3 и 4 июня в сейсмически опасных регионах страны. А именно: в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Абайской и Жетысуской областях.