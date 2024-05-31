Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Жамбылской области почувствовали землетрясение

Жители Жамбылской области почувствовали землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:35 Фото: Indiana university
Утром 31 мая 2024 года жители поселка Кордай в Жамбылской области ощутили толчки силой 2 балла. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, 31 мая в 10 часов 13 минут 30 секунд по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Как сообщили в МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 132 километрах на запад от Алматы.

Землетрясение силой в 2 балла ощутили жители Кордая.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр также уведомил о землетрясении на границе Казахстана и Кыргызстана.

Жители Жамбылской области почувствовали землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:35

Фото: emsc-csem.org

Отмечено, что эпицентр находился в 32 километрах к северо-востоку от Бишкека. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

Ранее сообщалось, что в девяти регионах Казахстана состоится Республиканское командно-штабное учение "Жер-2024".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:35
На жителях Алматы протестируют новую систему оповещения о ЧС
, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:35

Мероприятие пройдет 3 и 4 июня в сейсмически опасных регионах страны. А именно: в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Абайской и Жетысуской областях.

Читайте также

В Бурабае проснулась река Громотуха
В Бурабае засыхающая река Громотуха обрела новую жизнь
В Алматы нарколаборанта приговорили к 11 годам
В Алматы к суровому наказанию приговорили нарколаборанта
учения МЧС землетрясение
Казахстанцам подскажут о действиях в условиях разрушительного землетрясения
Анастасия Московчук
Молния 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: