Нариман Турегалиев встретился с победителями международного чемпионата по робототехнике в США

Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с учениками Назарбаев Интеллектуальной школы города Уральска – участниками престижного международного чемпионата по робототехнике WPI Annual FIRST LEGO League (FLL) Event (WAFFLE), прошедшего 13-15 июня в городе Вустер, США, сообщает Zakon.kz.

Команда Tidal Tumble представила Казахстан среди 650 команд из 108 стран, завоевав II место в номинации Engineering Excellence Awards и VI место в номинации Robot Performance.

Юные изобретатели презентовали проект "Agua Aeris" – устройство, позволяющее получать питьевую воду из воздуха. Разработка демонстрирует высокий уровень технических знаний и инженерной культуры казахстанской молодежи.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Поздравляя победителей, Турегалиев подчеркнул важность воспитания и поддержки нового поколения новаторов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Сегодня вы стали примером для тысяч сверстников. Это не просто победа на конкурсе, это вклад в будущее страны. Как подчеркнул глава государства: "Будущее Казахстана связано с интеллектуально развитым, креативным и образованным поколением. Именно такие молодые таланты являются нашим главным капиталом", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нариман Турегалиев поблагодарил наставника команды Армата Максотова, который на протяжении семи лет готовит победителей и внедряет культуру инженерного мышления в образовательную среду региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В завершение встречи глава региона вручил участникам благодарственные письма и пожелал новых достижений на международной арене.