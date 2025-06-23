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События

Нариман Турегалиев встретился с победителями международного чемпионата по робототехнике в США

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 21:46 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с учениками Назарбаев Интеллектуальной школы города Уральска – участниками престижного международного чемпионата по робототехнике WPI Annual FIRST LEGO League (FLL) Event (WAFFLE), прошедшего 13-15 июня в городе Вустер, США, сообщает Zakon.kz.

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Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Поздравляя победителей, Турегалиев подчеркнул важность воспитания и поддержки нового поколения новаторов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Сегодня вы стали примером для тысяч сверстников. Это не просто победа на конкурсе, это вклад в будущее страны. Как подчеркнул глава государства: "Будущее Казахстана связано с интеллектуально развитым, креативным и образованным поколением. Именно такие молодые таланты являются нашим главным капиталом", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нариман Турегалиев поблагодарил наставника команды Армата Максотова, который на протяжении семи лет готовит победителей и внедряет культуру инженерного мышления в образовательную среду региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В завершение встречи глава региона вручил участникам благодарственные письма и пожелал новых достижений на международной арене.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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