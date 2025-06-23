Нариман Турегалиев встретился с победителями международного чемпионата по робототехнике в США
Команда Tidal Tumble представила Казахстан среди 650 команд из 108 стран, завоевав II место в номинации Engineering Excellence Awards и VI место в номинации Robot Performance.
Юные изобретатели презентовали проект "Agua Aeris" – устройство, позволяющее получать питьевую воду из воздуха. Разработка демонстрирует высокий уровень технических знаний и инженерной культуры казахстанской молодежи.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Поздравляя победителей, Турегалиев подчеркнул важность воспитания и поддержки нового поколения новаторов.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Сегодня вы стали примером для тысяч сверстников. Это не просто победа на конкурсе, это вклад в будущее страны. Как подчеркнул глава государства: "Будущее Казахстана связано с интеллектуально развитым, креативным и образованным поколением. Именно такие молодые таланты являются нашим главным капиталом", – отметил аким области.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Нариман Турегалиев поблагодарил наставника команды Армата Максотова, который на протяжении семи лет готовит победителей и внедряет культуру инженерного мышления в образовательную среду региона.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В завершение встречи глава региона вручил участникам благодарственные письма и пожелал новых достижений на международной арене.