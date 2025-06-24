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События

Отмена рейсов казахстанских авиакомпаний: заявление Минтранспорта

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В Министерстве транспорта РК напомнили, что по состоянию на 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке в ряде стран официально ввели ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Эти вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем противовоздушной обороны и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.

По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

  • Израиль – полное закрытие воздушного пространства;
  • Иран – полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;
  • Ирак, Иордания, Ливан – временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;
  • Кувейт, Бахрейн, ОАЭ – ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы:

  • Air France-KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.
  • Qatar Airways корректирует расписание.
  • Etihad выпустил официальное предупреждение.
  • Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта.
"В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха", – сообщили в министерстве.

таблица отмены рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 12:48

Фото: gov.kz

Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человека на вылет. В сумме это 1 734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.

"Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей", – объяснили в Минтранспорта.

Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем некоторым пассажирам продлевается проживание.

Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.


"Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время", – заверили в министерстве.

По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:

  • Air Astana

help.airastana.com

+7 727 244 4477 (24/7)

+7 7172 584477 (24/7)

+7 702 702 4477 (24/7)

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

Online chat: airastana.com (24/7)

  • SCAT

+7 7252 99 88 80

+7 701 738 25 76

  • Операционный центр АО "Авиационная администрация Казахстана"

+7 7172 79 82 15

Сегодня, 24 июня, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало казахстанцам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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