Отмена рейсов казахстанских авиакомпаний: заявление Минтранспорта

В Министерстве транспорта РК напомнили, что по состоянию на 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке в ряде стран официально ввели ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Эти вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем противовоздушной обороны и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.

По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

Израиль – полное закрытие воздушного пространства;

Иран – полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;

Ирак, Иордания, Ливан – временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;

Кувейт, Бахрейн, ОАЭ – ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы:

Air France-KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.

Qatar Airways корректирует расписание.

Etihad выпустил официальное предупреждение.

Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта.

"В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха", – сообщили в министерстве.

Фото: gov.kz

Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человека на вылет. В сумме это 1 734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.

"Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей", – объяснили в Минтранспорта.

Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем некоторым пассажирам продлевается проживание.

Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.





"Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время", – заверили в министерстве.

По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:

Air Astana

help.airastana.com

+7 727 244 4477 (24/7)

+7 7172 584477 (24/7)

+7 702 702 4477 (24/7)

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

Online chat: airastana.com (24/7)

SCAT

+7 7252 99 88 80

+7 701 738 25 76

Операционный центр АО "Авиационная администрация Казахстана"

+7 7172 79 82 15

Сегодня, 24 июня, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало казахстанцам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.