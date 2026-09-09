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Назначен заместитель акима ВКО

аким ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 13:09 Фото: gov.kz
9 сентября 2026 года аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов представил нового заместителя активу области и пожелал ему успехов в работе, сообщает Zakon.kz.

Им стал Айдар Садырбаев.

Садырбаев Айдар Серикказыулы родился 25 сентября 1986 года в селе Новопокровка Жанасемейского района бывшей Семипалатинской области. Образование высшее.

В 2009 году он окончил Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет по специальности "История" и в том же году начал трудовую деятельность учителем средней школы села Переменовка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

В разные годы занимал должности инструктора, ведущего и главного специалиста, заместителя руководителя, руководителя в отделах внутренней политики Бородулихинского района и города Семей, заместителя акима города Семей, председателя областного филиала партии "AMANAT", руководителя управлений внутренней политики Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

"В новой должности Айдар Садырбаев будет курировать социальный блок, вопросы внутренней и информационной политики региона", – рассказали в акимате ВКО.

4 сентября 2026 года стало известно о назначении акима города Текели, им стал 44-летний Айдос Бекетаев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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