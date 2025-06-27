Школы, особняки и резиденции: как изъятые активы используют во благо общества

Антикоррупционная служба 27 июня 2025 года организовала в Астане и Акмолинской области пресс-тур для журналистов и блогеров по социальным объектам, построенным на деньги, изъятые у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Первый объект, который посетили журналисты, школа-гимназия №97. Как сообщила заместитель директора по воспитательной работе образовательного учреждения Айгуль Биржанова, школа распахнула двери для учеников в январе 2024 года. 4 млрд тенге, изъятые у коррупционеров, ушли на стройку. Сейчас в двухсменной школе обучаются свыше 2400 учеников.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Дети и родители знают, чем знаменита их школа, и относятся к этому положительно. Новая школа позволила разгрузить соседние объекты образования. Особое внимание уделено безопасности детей. Перила защищают школьников от случайных падений.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

"Деньги, изъятые у коррупционеров, направляются в специальный фонд поддержки инфраструктуры образования. Они распределяются на строительство школ и иные соцобъекты. Начиная с образования данного фонда было перечислено 153,3 млрд тенге. Все эти деньги будут направлены на строительство школ. 89 школ на 100 тысяч учебных мест запланировано, из них 61 школа введена в эксплуатацию. Это свыше 74 тысяч мест", – рассказал старший следователь Управления финансовых расследований, поиска и возврата активов Антикора Максат Имангазин.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

По иронии судьбы во второй школе-гимназии №96, построенной на деньги коррупционеров в сентябре 2023 года, учатся дети следователя Максата Имангазина. Он непосредственно занимался возвратом активов совместно с зарубежными правоохранителями. Учреждение посещают свыше 2100 детей. Стоимость проекта – 3,5 млрд тенге. Упор в учебном заведении делают на развитие инклюзивного образования.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Заместитель руководителя Управления образования Астаны Нариман Еламанов отметил, что эта школа типовая и ничем не отличается от подобных заведений. До конца года в Астане обещают полностью решить проблему трехсменных школ. К 1 сентября ожидается сдача в эксплуатацию еще 7 школ на 14 тысяч мест. Они разгрузят три трехсменных и пять переуплотненных школ.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Третьим объектом пристального внимания прессы стал бывший особняк предпринимателя Кайрата Сатыбалдыулы, расположенный вблизи столичного парка "Жетысу". Стоимость строения, еще не потерявшего былой роскоши, оценивается в 5,2 млрд тенге. Территория особняка утопает в зелени и неприметна с высоты птичьего полета.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Теперь здесь располагается коммунальное государственное учреждение "Психолого-медико-педагогическая консультация" №4 при Управлении образования Астаны. Здание передано акимату в 2023 году и принимает детей до 18 лет с нарушениями зрения, слуха и интеллекта, а также аутистов. В учреждении работают психиатры, невропатологи, психологи, дефектологи и логопеды. Услуги оказывают бесплатно. На входе в особняк 4 гаража для автомобилей, которые переделали в складские помещения.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

На территории особняка, занимающего площадь 1,2 га, есть игровая зона, которая появилась уже позже.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

На участке два двухэтажных дома площадью по 600 квадратных метров каждый. В одном из них жил хозяин, а другой предназначался для гостей. Теперь в гардеробе разместили детские вещи, а на полках для обуви хранятся игрушки.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Бывшая кухня стала местом для перекусов сотрудников учреждения.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фонтан рядом с домом переделали в сцену, где дети выступают со своими номерами.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Неподалеку есть теннисный корт, бассейн и джакузи.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Четвертым объектом экскурсии для журналистов стал детско-оздоровительный лагерь "Барап" в Аккольском районе Акмолинской области. Он примерно в 100 км от Астаны и находится на балансе Управления образования столицы. Ранее это была резиденция Кайрата Сатыбалдыулы стоимостью 7,9 млрд тенге. На въезде расположена заброшенная вертолетная площадка.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

В новые учреждения отбирают детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для них созданы все условия, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, будь то пение, изобразительное искусство, лепка или спортивные игры.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Огромная территория площадью 135 га способна принять 200 детей. У них в наличии все условия: 5-разовое питание, 40 велосипедов, спортплощадки и многое другое. В одном из залов дети поют под караоке.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

В августе 2024 года сообщалось, что Кайрату Сатыбалдыулы заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Он добровольно передал государству денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге. Приговором суда Сатыбалдыулы осужден по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Растрата вверенного имущества"), ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 195 ("Причинение ущерба без цели хищения") УК РК к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.

