Казахстан является воротами для ЕАЭС в Китай и ЦА – политолог

Важно своевременно использовать окно возможностей для того, чтобы упрочить роль ЕАЭС в формирующемся цифровом миропорядке, заявил Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Минске. Эксперт поделился c Zakon.kz мнением, каково участие Казахстана в развитии интеграционного объединения.

Касым-Жомарт Токаев выступил на Евразийском экономическом форуме. В своей речи глава республики отметил, что Казахстан последовательно развивает национальную цифровую инфраструктуру и в самое ближайшее время запускает суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью. Шаги, которые помогут Казахстану в развитии цифровизации и интеграционных процессов, обсудил с корреспондентом редакции политолог Эдуард Полетаев.

– Эдуард Эдуардович, президент отметил, что ЕАЭС по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 трлн долларов. Какие наиболее важные достижения Союза Вы можете отметить?

– Глава государства посетил Минск для участия в заседании Евразийского экономического форума и Высшего Евразийского экономического совета. В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС, поэтому мероприятия высокого уровня проходят именно там. Казахстан будет председательствовать в 2026 году – это станет знаковым периодом для нашей страны.

1 января исполнилось 10 лет с момента создания Союза, поэтому 2025 год – рубежный период: подводятся итоги, определяются планы на будущее. Неслучайно тема Евразийского экономического форума – "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Стратегия "ЕАЭС-2025" была принята несколько лет назад, и она подразумевала достижение определенных целей. По некоторым данным, все, что было запланировано, выполнено примерно на 75%.

К сожалению, не все удалось реализовать из-за ряда факторов: пандемии, изменений геополитической ситуации после 2022 года, мирового экономического кризиса. К 2025 году в рамках ЕАЭС должны быть созданы общие рынки энергоресурсов – газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Также должно быть сформировано единое транспортное пространство, скоординирована агропромышленная политика и создан единый финансовый рынок ЕАЭС.

Как мы видим, не все из этого реализовано, хотя работа продолжается. Часть задач перенесена на 2027 год. Пока единый рынок энергоресурсов не сформирован – это необходимо признать откровенно, поскольку в рамках объединения остаются "узкие места".

– Какие успехи у ЕАЭС на международном треке?

– Не сказать, что все страны мира хотят срочно стать членами ЕАЭС, тем не менее, сотрудничество расширяется. На саммите в Минске Мьянма и Никарагуа заявили о том, что хотят получить статус наблюдателей. Планируется подписание договоренности об экономическом сотрудничестве с ОАЭ, идет работа по либерализации торговли с Индонезией, Египтом, Индией. Есть 12 меморандумов о сотрудничестве с разными межгосударственными объединениями. Сеть контактов у ЕЭК и в целом у ЕАЭС сложилась фактически по всему миру, мы вышли за рамки Евразии и постсоветского пространства. В числе партнеров не только СНГ и ШОС, но и Андское сообщество, Африканский союз, Тихоокеанский альянс, ASEAN, МЕРКОСУР и другие. Основные инструменты географии партнерства – торговые соглашения и обмен опытом в сфере интеграционного строительства.

Важно то, что за 10 лет Евразийский экономический союз состоялся как международное интеграционное объединение. Поскольку он создавался как инструмент сопряжения конкурентных преимуществ наиболее близких государств постсоветского пространства, у него есть очень мощная институциональная и правовая база. Остаются, конечно, и "узкие места". Тем не менее, у ЕАЭС амбициозные цели: увеличение доли ВВП в мировой экономике. Ресурсы для этого есть, надо привлекать иностранных инвесторов, взаимные инвестиции развивать, в том числе стремиться к технологическому и интеллектуальному лидерству. Уже достигнута высокая степень либерализации на рынке труда, создано множество единых рынков услуг, устраняются барьеры в торговле. Эффект синергии от интеграции должен дойти до 1 трлн долларов в ближайшие 5-10 лет.

Главная проблема – это несоответствие ожиданий от интеграции и национальных приоритетов. Например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу в два раза увеличить ВВП до $450 млрд. Но не все страны ЕАЭС ставят перед собой столь амбициозные цели. Поэтому многие интеграционные задачи стопорятся, потому что многое зависит от экономического развития самих стран-участниц.

ЕАЭС – не единственная организация, в которой мы состоим, у нас очень много внешних экономических партнеров за рамками интеграционного объединения: ЕС, Китай, США, страны Персидского залива и т.д. И в условиях геополитической и экономической турбулентности страны ЕАЭС часто принимают меры для защиты собственного рынка национальных производителей. Это несколько нарушает принципы свободной торговли, иногда оборачивается ущербом принципам интеграции и остальным партнерам по ЕАЭС.

– Каковы долгосрочные цели объединения?

– Поставленные на 2025 год цели соответствуют всем интересам стран-участниц ЕАЭС, например, по рынку электроэнергетики. Все болезненные вопросы приводят к спорам и даже к конфликтам, тем не менее, они решаются. Наши лидеры стран ЕАЭС, по сути, визионеры, они ставят задачи на будущее для наших государств. Самое главное, что в странах Союза есть фактор доверия друг к другу. От этого зависит очень многое. Когда появился ЕАЭС, не все верили, что он станет состоявшимся объединением. Но мы видим, что все начальные этапы он прошел достаточно безболезненно, несмотря на внешние риски. Думаю, что вопросы, которые обсуждались на встречах в Минске, будут развиваться.

– В чем заключается роль Казахстана в развитии интеграционного объединения?

– Изначально Казахстан был инициатором создания Евразийского экономического союза. В то время, когда шло размежевание стран и народов, укрепление национального суверенитета, строительство национального государства, Казахстан не забывал о том, что необходимо сохранять имеющиеся связи.

У каждой страны есть свои приоритеты от интеграции. Например, для Армении и Кыргызстана важно свободное движение рабочей силы, потому что денежные переводы мигрантов влияют на уровень ВВП их стран. Для Казахстана плюсы от деятельности ЕАЭС в повышении устойчивости к мировым кризисам. Наша республика сильно зависит от цен на нефть, что влияет на инфляцию, девальвацию и уровень жизни граждан. Республика Казахстан была заинтересована в создании новых рабочих мест, в существенном развитии несырьевого сектора экономики, улучшении инвестиционного климата, росте внешней торговли, развитии капиталоемких и наукоемких отраслей. Единый рынок с населением более 185 млн человек – это отличная база для роста. Для бизнеса также множество преимуществ: облегчение переговоров, более объемный рынок, отсутствие таможенных барьеров. В приграничных российских городах много магазинов с казахстанскими товарами, они востребованы, товары ценят за цены и качество. Все это предоставляет больше возможностей для национальных экономик и укрепляет государственность.

Важно, что ЕАЭС строится исключительно на экономических принципах, политическая интеграция "за скобки выведена". Казахстан это часто подчеркивает. Надо признать, что членство в ЕАЭС и инициативы Казахстана кардинально проблемы не решат. Наша республика это понимает, но это является важным окном возможностей, чтобы не быть на периферии мировой экономики, уйти от сырьевой зависимости и модернизировать экономику. Всегда можно выйти, но мы видим, что ни одна из пяти стран пока не помышляет об этом, хотя право такое в договоре предусмотрено. ЕАЭС – это мощная структура, заданы тренды до 2045 года. Регресс маловероятен.

– Президент Казахстана отметил, что сегодня усиливается мировая конкуренция в области искусственного интеллекта, и у ЕАЭС имеется исторический шанс включиться в этот глобальный процесс. Разделяете ли Вы эту позицию?

– Цифровая трансформация – динамично развивающийся тренд на мировом рынке. Цифровые активы упрощают существование национальных экономик и облегчают интеграционные процессы. Интеллектуальная транспортная система, беспилотники разные – это очень эффективные инструменты. Президент нашей страны говорил о том, что нужны новые подходы к экономическому развитию. Цифровые технологии играют ключевую роль, они меняют принципы работы экономики государства и общества. Нам не избежать этого глобального процесса, иначе мы серьезно отстанем. Искусственный интеллект, единая цифровая платформа для евразийского бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных – это все помогает экономикам стран ЕАЭС повышать конкурентоспособность, сохраняет легитимность власти и помогает сосредотачиваться на стратегических задачах. Все это на экономике сказывается. Если будет осуществляться состыковка цифровых платформ и будет возможность обеспечить трансграничный обмен информацией, это упростит работу Евразийского экономического союза и благополучно скажется на казахстанской экономике. Цифровые решения, которые Казахстан у себя адаптировал, во многом служат моделью развития для некоторых других стран, в том числе государств-членов ЕАЭС.

– Казахстан, по словам главы государства, всецело привержен дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции. В чем заключается интерес к сотрудничеству с нашей страной у членов ЕАЭС?

– Казахстан является некими воротами для ЕАЭС в Китай и Центральную Азию. Через нашу республику проходят значительные торговые и миграционные потоки. Это крупный перевалочный хаб для развития евразийского экономического пространства. Безусловно, интерес представляет и развитие агропромышленного комплекса страны. Токаев недаром несколько раз в своих основополагающих выступлениях говорил о необходимости развития отрасли. Важно это и для обеспечения продовольственной безопасности Евразийского экономического союза.

Очень большие перспективы представляют государственные закупки. Это большое поле для интеграционных усилий. Потому что объем госзакупок ЕАЭС оценивается в сумму, превышающую 130 млрд долларов.

Еще одно важное направление – цифровизация в области транспорта. Казахстан позиционирует себя как транзитная страна, а это тоже дает серьезные перспективы. Ключевое значение имеет и бизнес-диалог. У РК эффективное взаимоотношение со всем миром, внешняя политика нашей страны демонстрирует поступательное развитие. Поэтому Казахстан может быть представителем ЕАЭС в бизнес-диалоге с разными странами и интеграционными объединениями. Голос Казахстана, безусловно, значим и всегда будет учитываться, особенно на международном треке в развитии экономических связей между ЕАЭС и другими государствами.

Единый рынок труда – тоже определенный вызов и для Казахстана, и для ЕАЭС. Республика Казахстан в рамках объединения демонстрирует серьезный демографический рост – нас уже более 20 млн и перспективы довольно существенные. Со временем будут необходимы рабочие места, их сможет предоставить единый рынок ЕАЭС.

Важно продвижение позитивного образа Евразийского экономического союза. Нужно на простом языке говорить о том, для чего нужны интеграционные процессы, ведь они приносят конкретную пользу людям.