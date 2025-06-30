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События

Казахстанка захотела стать юристом и в 74 года получила диплом университета

В Таразе университет окончила 74-летняя выпускница, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 06:37 Фото: Instagram/proskurinavp
Эксперт в сфере дошкольного воспитания 74-летняя алматинка Валентина Проскурина на днях получила диплом университета в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Ее первая специальность – инженер-экономист, а теперь она отучилась на юридическом факультете и на отлично защитила дипломную работу, передает "24kz". Свой дипломный проект выпускница посвятила проблеме регулирования деятельности частных детских садов.

За два года обучения Валентина Проскурина не пропустила ни одной лекции. Изучая юриспруденцию, открывала для себя новые горизонты знаний. Валентина Павловна доказала, что возраст – это лишь цифра, а не предел для стремления к чему-то новому, и тяга к знаниям не имеет границ.

К слову, ректор ее университета моложе Валентины Павловны на пять лет. Такая выпускница впервые в его ректорской практике.

"Я хочу жить 120 лет, быть активной, инициативной и трудоспособной", – подчеркнула выпускница-пенсионерка.

Женщина живет и работает в Алматы. Она – автор более 20 книг и статей по бухгалтерскому учету. Теперь счастливая бабушка девятерых внуков и двух правнуков раздумывает о поступлении в магистратуру.

Другой житель Алматы – фигурист Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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