Казахстанка в 74 года полетала на параплане и спела в Турции: как это было

Какую самую заветную мечту своей мамы вы исполнили бы? Восемь детей подарили 74-летней астанчанке незабываемое путешествие в Турцию, где она полетала на параплане и буквально запела от счастья. Пенсионерка рассказала Zakon.kz, как покорить небо и навсегда побороть внутренние страхи.

У 74-летней Рзакул Жанибековой восемь детей – четыре сына и столько же дочек, 24 внука и 13 правнуков. Пенсионерка считает себя счастливой, отмечая, что истинное богатство не материальные блага, а купаться в любви и заботе своего чада.

"Я воспитывала детей, успевала заниматься торговлей. Дети уже взрослые и семейные. Мы все живем в Астане. Я проживаю в частном доме с младшим сыном, снохой и внуками. Как все бабушки, смотрю за внуками. В свободное время пою в ансамбле. В молодости я хотела стать журналистом, чтобы часто исследовать разные страны. Но, к сожалению, это мне исполнить тогда не удалось. Но я не сильно огорчаюсь, потому что сейчас стала чаще путешествовать". Рзакул Жанибекова

Недавно бабушка исполнила свою давнюю мечту – полетала на параплане. Трогательное видео она разместила у себя в соцсетях. Об этом отважном поступке заговорил Казнет. Их удивило не только ее бесстрашие, но и жизнелюбие.

"В Турцию я отправилась со старшей дочерью и внучкой. На отдыхе мне предложили полетать на параплане. Им даже не пришлось уговаривать, потому что я с радостью согласилась. Как услышала об этом, сразу добровольно пошла, на меня одели экипировку, и инструктор оказался довольно веселым, он дал мне хороший настрой. А полет на параплане – моя детская мечта. Исполнить ее в таком возрасте – что-то невероятное. Мы поднимались все выше и выше, передо мной открылся целый мир: красивый, красочный, необъятный. Голубое небо, тишина, лаковый ветер и теплые лучи солнца. Во мне совсем не было страха. Ощущала себя свободной птицей, сердце выпрыгивало из груди. Во мне проснулся ребенок, который мечтал об этом всю жизнь. Так, от счастья запела песню Шамши Калдаякова, чтобы передать все свои чувства, насколько прекрасно жить". Рзакул Жанибекова

По ее словам, стать звездой – вполне ожидаемо. Ведь обычно старшее поколение отказывается от своих желаний, чтобы больше уделять внимание молодежи и помогать им. Еще и мнение, что скажут люди, иногда мешает жить в полную меру.

"Сложился стереотип, что пожилые должны вести спокойную и умеренную жизнь, больше сидеть дома и воспитывать внуков. Но мы тоже полны сил и хотим проявлять активность. Самое прекрасное в путешествиях – наблюдать, как живут другие люди, знакомиться с их культурой, лицезреть красивую архитектуру места и наслаждаться природой. Это непередаваемые ощущения, которые хочется сохранить в памяти. Таким способом можно перезагрузиться, разнообразить рутину, вспомнить об истинных удовольствиях". Рзакул Жанибекова

Путешествия пожилой женщине даются легко. Прежде всего из-за того, что она заботится о своем здоровье, поддерживает физическую форму и любит приключения. Говорит: полна сил и еще на многое способна.

"Как говорится: я на все согласна, кроме голодовки. При желании можно успевать делать все. Я люблю активный отдых. Конечно, одной пенсии на все хватать не может, но благо я воспитала хороших восьмерых детей и благодаря им совсем не думаю о деньгах. Они мне помогают во всем и исполняют мои самые заветные желания. Всегда говорят: "Ты нас вырастила, поставила на ноги, ничего для нас не жалела, теперь наша очередь заботиться о тебе. А твое дело – быть здоровой и счастливой, только радовать нас своей улыбкой". Вот так и живу, исполняя их требование". Рзакул Жанибекова

Женщина уже побывала в Египте, Саудовской Аравии, Турции, теперь хочет увидеть Дубай, где она намерена прыгнуть с парашютом.

Материал по теме Марш дружбы: как россиянин из Казани идет пешком в Алматы

Своим ровесникам Рзакул Жанибекова советует долго не засиживаться дома и заботиться о своем здоровье. Любую мечту можно исполнить независимо от возраста, считает героиня. А молодежь просит не оставлять родителей в старости, побольше баловать их и уделять внимание.