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События

Нового министра транспорта коллективу МТ представил Олжас Бектенов

Нового министра транспорта коллективу МТ представил Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:51 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства транспорта нового руководителя ведомства – Нурлана Сауранбаева, назначенного на должность указом главы государства. Об этом 30 июня 2025 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

В ходе представления отмечен опыт работы в транспортной отрасли Нурлана Сауранбаева.

Премьер-министр озвучил приоритетные задачи, поставленные главой государства перед коллективом министерства во главе с новым руководством. В частности, в рамках реализации инфраструктурных проектов с учетом поручений, данных на заседании Совета безопасности, необходимо обеспечить развитие портов, логистических хабов, международных транспортных авто- и железнодорожных коридоров.

Также поручено уделить внимание развитию автодорожной отрасли, в особенности обеспечению контроля за качеством реализации крупных проектов.

В авиационной сфере в числе приоритетов отмечены модернизация инфраструктуры, строительство и реконструкция аэропортов, расширение международной маршрутной сети, а также развитие авиации общего назначения.

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра транспорта. Им стал Нурлан Сауранбаев, который с апреля 2021 года занимал должность председателя правления АО "НК "Казахстан темир жолы".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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