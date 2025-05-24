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Общество

В Алматы представили нового акима: какие задачи перед ним поставили

Олжас Бектенов, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 14:10 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил активу Алматы нового акима города, которым сегодня, 24 мая 2025 года, стал Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Ранее депутатам зачитали письмо главы государства Касым-Жомарта Токаева о выдвижении на должность акима мегаполиса двух кандидатов: первого заместителя руководителя Администрации президента Дархана Сатыбалды и заместителя акима Алматы Бейбута Шаханова.

"По результатам открытого голосования 23 депутата отдали свои голоса за Дархана Сатыбалды. Кандидатуру Бейбута Шаханова поддержали девять человек", – говорится в сообщении правительства.

На встрече с активом города Бектенов от имени главы государства поблагодарил Ерболата Досаева за активную работу по развитию финансово-экономического потенциала города и представил нового акима.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что президент поставил перед акиматом задачи по обеспечению социально-экономического развития и диверсификации структуры экономики, дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры и расширению общественных пространств. Также даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, креативной индустрии.

24 мая 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Алматы. Им стал Дархан Сатыбалды.

За несколько часов до этого стало известно, что глава государства подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года.

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Андрей Дюсупов
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