Единственный в Казахстане авиационно-технический центр на грани закрытия

В Казахстане уже больше года простаивает авиационно-технический центр, который обслуживает воздушную технику, сообщает Zakon.kz.

Поданным КТК, за это время индустрия потеряла не только миллиарды тенге, но и высококвалифицированных специалистов, некоторые из которых уехали на заработки за границу.

Полковник в запасе с 30-летним стажем службы в отечественной авиации Мажит Исабаев рассказал, что устроился работать на предприятие. Но уже больше года оно фактически не работает: производство остановлено, а счета арестованы из-за уголовного разбирательства в отношении бывших руководителей завода. При этом часть сотрудников перевели в так называемый режим простоя, а некоторые и вовсе уволились.

"У нас было порядка 180 сотрудников. В настоящее время на предприятии 30 человек. Много людей у нас ушло в связи с простоем, в связи с такой кризисной ситуацией. Наше предприятие с 8 февраля 24-го года – мы находимся на простое". Начальник производственного комплекса Мажит Исабаев

Отмечается, что среди самолетов, которые простаивают в ангарах предприятия, есть даже истребители Су-25. Но сейчас они больше напоминают экспонаты военного музея. Чуть более представительно смотрятся другие объекты.

Кроме проведения технического обслуживания самолетов и вертолетов, здесь занимаются сборкой беспилотных летательных аппаратов – проще говоря, военных дронов. Впрочем, как и воздушные суда, они простаивают. История с беспилотниками затянулась из-за того же дела с растратой денег. И хотя в процесс расследования депутаты вмешаться не могут, они надеются хоть как-то помочь этому уникальному предприятию.

"Дичь – ситуация состоит в следующем. Предприятие уникальное. Оно может и должно поддерживать обороноспособность Военно-воздушных сил страны. Сейчас, пока вот здесь простаивают военно-транспортные самолеты, потому что есть бардак внутри страны, мы вынуждены извне платить деньги "чужому дяде" для того, чтобы свои военные нужды выполнять".

Впрочем, депутаты возмущены не только тем, что стране приходится платить зарубежным компаниям за ремонт отечественной техники, но и потому, что значимая, иногда секретная информация может попасть не в те руки. Так что мажилисмены пообещали не откладывать дело стратегической важности в долгий ящик и заняться им в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утверждена концепция для развития гражданской беспилотной авиации.