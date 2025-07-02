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События

До 2,5 млн тенге ежемесячно за "защиту": ОПГ ликвидирована в Шымкенте

До 2,5 млн тенге ежемесячно за &quot;защиту&quot;: ОПГ ликвидирована в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 11:48 Фото: polisia.kz
В Шымкенте ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся разбойными нападениями, грабежами и вымогательством. Об этом 2 июля 2025 года проинформировали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег для последующих хищений или нападений.

"Он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 млн тенге ежемесячно за так называемую "защиту". В результате оперативных мероприятий организатор и его близкий подельник задержаны. При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента

Также сообщается, что установлены еще пятеро участников, действиям которых будет дана правовая оценка.

"Мероприятие проведено при координации прокуратуры города", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

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Полиция Алматы показала автомобили, задолжавшие миллионы

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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