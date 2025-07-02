До 2,5 млн тенге ежемесячно за "защиту": ОПГ ликвидирована в Шымкенте

В Шымкенте ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся разбойными нападениями, грабежами и вымогательством. Об этом 2 июля 2025 года проинформировали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег для последующих хищений или нападений.

"Он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 млн тенге ежемесячно за так называемую "защиту". В результате оперативных мероприятий организатор и его близкий подельник задержаны. При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Шымкента

Также сообщается, что установлены еще пятеро участников, действиям которых будет дана правовая оценка.

"Мероприятие проведено при координации прокуратуры города", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

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