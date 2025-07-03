В Атырау рабочий отказался закапывать траншею из-за гнездящихся стрижей, но это не спасло птенцов

В Атырауской области произошла необычная история. Оператор погрузчика, работавший на объекте по прокладке газопровода, отказался закапывать траншею с уже проложенными трубами. Причиной стали стрижи, которые обустроили там свои гнезда, передает корреспондент Zakon.kz.

Случай произошел на участке между Индерским районом и Западно-Казахстанской областью. По словам оператора погрузчика Аскара Имангали, работы по укладке газовых труб идут не один месяц, и за это время в траншеях успели обосноваться стрижи.

"Я услышал писк, подошел и увидел несколько десятков гнезд. Там были крохотные птенцы. Я не смог опустить ковш и засыпать их. Даже если бы меня уволили", – рассказал оператор.

Аскар остановил работу, снял происходящее на видео и отправил руководству. В своем сообщении он напомнил о похожем случае на месторождении Тенгиз, где представители иностранной компании отказались использовать технику, пока из гнезда не вылупились и не улетели птенцы.

Но, несмотря на ярко выраженную эмпатию своего сотрудника, компания не стала приостанавливать работы. На следующий день траншеи все же засыпали, вместо Аскара на технику посадили его сменщика.

"К сожалению, я не смог их остановить, птенцов засыпали песком. Я больше не могу туда вернуться. У меня стресс. Я попросился на другой участок. Я не выдержал", – признался мужчина.

В Атырауской области, как и в других регионах Казахстана, стрижи прилетают на лето для гнездования и размножения, а на зиму улетают в теплые края. Гнездятся они в расщелинах скал или в дуплах деревьев, могут селиться в пещерах.

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