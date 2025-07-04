Гонка на грани фола на ВОАД в Алматы: полиция показала, как ловила дерзких мотоциклистов
Фото: Zakon.kz
В Алматы двое мотоциклистов ездили по городу, нарушая все возможные требования правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города от 4 июля 2025 года, мотоциклистов задержали за несколько грубых нарушений.
"Инцидент произошел накануне на Восточно-объездной автомобильной дороге, где водители привлекли внимание патрульных резкими маневрами, нарушающими требования безопасности. После преследования оба мотоциклиста были остановлены и задержаны", – сообщили в ДП.
Позже при проверке было установлено:
- оба мотоцикла не имели государственные номерные знаки и не прошли техосмотр;
- на них установили подложные номера;
- водители нарушили правила маневрирования;
- не имели страховой полис;
- не имели водительского удостоверения;
- управляли транспортными средствами, будучи лишенными такого права.
В отношении нарушителей составлены административные материалы по каждому из выявленных фактов. Транспортные средства эвакуированы на специализированную штрафную стоянку.
Ранее другой водитель двухколесного транспорта протащил полицейского, пытавшегося его задержать, по асфальту.
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