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События

Гонка на грани фола на ВОАД в Алматы: полиция показала, как ловила дерзких мотоциклистов

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 12:39 Фото: Zakon.kz
В Алматы двое мотоциклистов ездили по городу, нарушая все возможные требования правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города от 4 июля 2025 года, мотоциклистов задержали за несколько грубых нарушений.

"Инцидент произошел накануне на Восточно-объездной автомобильной дороге, где водители привлекли внимание патрульных резкими маневрами, нарушающими требования безопасности. После преследования оба мотоциклиста были остановлены и задержаны", – сообщили в ДП.

Позже при проверке было установлено:

  • оба мотоцикла не имели государственные номерные знаки и не прошли техосмотр;
  • на них установили подложные номера;
  • водители нарушили правила маневрирования;
  • не имели страховой полис;
  • не имели водительского удостоверения;
  • управляли транспортными средствами, будучи лишенными такого права.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по каждому из выявленных фактов. Транспортные средства эвакуированы на специализированную штрафную стоянку.

Ранее другой водитель двухколесного транспорта протащил полицейского, пытавшегося его задержать, по асфальту.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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