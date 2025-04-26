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События

Дожди с градом и грозы накроют РК: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 20:08 Фото: unsplash
В Астане и 16 областях Казахстана на 27 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, днем на востоке, севере, юге области гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью на западе области, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидаются гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. 

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре и предгорных районах области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 

Днем на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере области 15-20 м/с. На северо-востоке, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке в Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. 

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 27 апреля на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, в центре, на юге области 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 17 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке, днем на юге, востоке ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 

На западе, юге, в центре Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. 

Днем на востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 27 апреля 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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