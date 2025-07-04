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События

В Алматы будут лучше убирать мусор

Алматы, мусор, Дархан Сатыбалды, Ерлан Нысанбаев , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 00:37 Фото: акимат Алматы
На территории мусоросортировочного комплекса ТОО "Green Recycle" в Алатауском районе Алматы 4 июля состоялась церемония передачи 50 новых специализированных автомобилей для вывоза твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и аким Алматы Дархан Сатыбалды.

"Передача техники состоялась в рамках республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан", направленной на улучшение качества окружающей среды и развитие культуры чистоты. Проект реализуется совместно с АО "Жасыл даму" и ТОО "Ақ Тәртіп" и предусматривает модернизацию всей системы обращения с отходами в Алматы", – говорится в сообщении акимата. 

Отмечается, что новая техника обеспечит более эффективный вывоз отходов, повысит санитарные стандарты в городе. Автопарк пополнился современными машинами марки JAC N200. Техника оснащена крано-манипуляторными установками и адаптирована к городским условиям. Благодаря этому предприятие сможет повысить регулярность и качество вывоза отходов, а также создать около 50 новых рабочих мест в сфере коммунального сервиса.

Фото: акимат Алматы

"Финансирование проекта осуществлено за счет льготного займа АО "Фонд развития промышленности", предоставленного через АО "Жасыл даму" под 3% годовых сроком до 7 лет. Средства выделены в рамках механизма утилизационного платежа", – рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что новая скульптура в Алматы стала темой для жарких обсуждений. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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