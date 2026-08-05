Пилорамы без разрешений работали в пожароопасный сезон в области Абай

В области Абай выявили две незаконно работавшие пилорамы, расположенные в пределах водоохранной полосы. Проверку провела специализированная природоохранная прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в надзорном органе, предприятия вели деятельность без необходимого разрешения (уведомления). Владельцев привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 463 КоАП РК, назначив штрафы в размере 15 и 25 МРП.

В прокуратуре отметили, что работа пилорам в пожароопасный сезон представляет повышенный риск возникновения возгораний из-за большого количества древесных отходов и использования потенциально опасного оборудования.

Предпринимателей призвали соблюдать требования природоохранного и водного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за незаконный сброс бытовых отходов наказали жителя.