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Общество

Казахстанец потребовал дать свою фамилию ребенку, которого не воспитывал

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:12 Фото: pexels
Истец не общался с ребенком, но потребовал смены его фамилии – суд встал на сторону матери. Об этом интересном иске рассказали Zakon.kz в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Улытау.

Известно, что мужчина подал иск к матери сына о внесении изменений в записи акта об его рождении.

Как отмечено в Telegram-канале суда, стороны являются родителями несовершеннолетнего 2020 года рождения. Отцовство истца в отношении ребенка установлено решением суда от 4 декабря 2024 года.

Мужчина обратился в суд с иском, в котором просил изменить фамилию ребенка на его фамилию. По его мнению после установления отцовства ребенка он должен носить его фамилию, а не фамилию матери.

В судебном заседании истец настаивал на своем иске и просил удовлетворить. Примечательно, что он не оспаривал тот факт, что помимо уплаты алиментов в жизни ребенка участия не принимает, но планирует в будущем начать общение с ребенком.

"Ответчик иск не признала и пояснила, что истец вовсе не знает ребенка, ребенку в настоящее время 5 лет и он носит ее фамилию, привык к этой фамилии и она против изменения фамилии ребенку", – отмечено в публикации суда.

Согласно статье 63 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей. Разногласия, возникшие между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке.

В итоге суд установил, что ребенок с рождения живет с ответчиком (матерью), после рождения отцовство не было установлено и ребенку присвоена фамилия матери. В свою очередь истец, зная о ребенке, не принял мер по установлению отцовства и исполнению своих родительских обязанностей.


"Суд пришел к выводу, что изменение фамилии ребенка на фамилию истца (отца) не соответствует интересам ребенка. В связи с чем в удовлетворении его иска отказано", – заключили специалисты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:12
Казахстанцы меняют ФИО: что важно знать перед подачей заявки в ЦОН

В январе 2025 года в пресс-службе Верховного суда (ВС) рассказывали сложную историю казахстанца, который захотел сменить имя и фамилию. Об этом подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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