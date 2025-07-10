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События

Стая диких кабанов заблокировала туристов из России в горах Алматы

Кок-Жайлау, горы, кабаны, туристы из России, спасение, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Необычный инцидент произошел на Кок-Жайляу. Там дикие кабаны преградили путь двум туристам из России. Чем закончилась эта прогулка, рассказали Zakon.kz в Службе спасения Алматы.

Известно, что вечером 9 июля 2025 года в 18:45 на пульт Службы спасения Алматы "109" поступил вызов от двух гражданок России.

Как оказалось, во время спуска с урочища Кок-Жайляу путь женщинам преградила стая диких кабанов.

Сразу же с поста "БАУ" на место выехали 5 спасателей. Уже в 20:24 спасатели установили визуальный контакт с туристками.

"После завершения спасательной операции было установлено, что жизни и здоровью женщин ничего не угрожает", – подчеркнули специалисты.

Также всем туристам напомнили:

  • При выходе в горы учитывайте не только погодные условия и физическую нагрузку, но и возможные встречи с дикими животными.
  • В случае опасности незамедлительно обращайтесь по номеру 109.

Вчера в Акмолинской области в Бурабайском районе на горе Болектау также спасатели пришли на помощь 58-летней женщине. Из-за повышенного давления она не смогла самостоятельно спуститься.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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