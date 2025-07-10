"Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли

Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Дочь знаменитых родителей активно ведет страницу в Instagram, где снимает танцы и немного рассказывает о семье и личной жизни.

9 июля 2025 года она опубликовала видео, адресованное к комментаторам, и задалась вопросом: "Что же я им сделала?"

Ролик Алау смонтировала из едких замечаний пользователей Казнета, касающихся ее внешних данных.

"Человек излучает то, чем наполнен он сам. И после всего этого старшему поколению все еще кажется, что наше поколение жестокое?" – отметила девушка в подписи к публикации.

Подписчики поспешили поддержать Алау и приободрить добрыми отзывами. Среди них отписались и дядя Зангар, и бабушка Гульзира Айдарбекова.

Она реально молодец! Хорошо двигается! Есть своя харизма.

Ты самая красивая у нас.

Пусть смеются – завтра ты все докажешь.

Только вперед!

Ты умничка и не обижайся на них.

Не обращай на них внимания. У них жизнь не удалась.

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