"Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли
Дочь знаменитых родителей активно ведет страницу в Instagram, где снимает танцы и немного рассказывает о семье и личной жизни.
9 июля 2025 года она опубликовала видео, адресованное к комментаторам, и задалась вопросом: "Что же я им сделала?"
Ролик Алау смонтировала из едких замечаний пользователей Казнета, касающихся ее внешних данных.
"Человек излучает то, чем наполнен он сам. И после всего этого старшему поколению все еще кажется, что наше поколение жестокое?" – отметила девушка в подписи к публикации.
Подписчики поспешили поддержать Алау и приободрить добрыми отзывами. Среди них отписались и дядя Зангар, и бабушка Гульзира Айдарбекова.
- Она реально молодец! Хорошо двигается! Есть своя харизма.
- Ты самая красивая у нас.
- Пусть смеются – завтра ты все докажешь.
- Только вперед!
- Ты умничка и не обижайся на них.
- Не обращай на них внимания. У них жизнь не удалась.
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