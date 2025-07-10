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Культура и шоу-бизнес

"Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли

Алау, дочь Нуртаса, критика, соцсети, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 15:39 Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Дочь знаменитых родителей активно ведет страницу в Instagram, где снимает танцы и немного рассказывает о семье и личной жизни.

9 июля 2025 года она опубликовала видео, адресованное к комментаторам, и задалась вопросом: "Что же я им сделала?"

Ролик Алау смонтировала из едких замечаний пользователей Казнета, касающихся ее внешних данных.

"Человек излучает то, чем наполнен он сам. И после всего этого старшему поколению все еще кажется, что наше поколение жестокое?" – отметила девушка в подписи к публикации.

Подписчики поспешили поддержать Алау и приободрить добрыми отзывами. Среди них отписались и дядя Зангар, и бабушка Гульзира Айдарбекова.

  • Она реально молодец! Хорошо двигается! Есть своя харизма.
  • Ты самая красивая у нас.
  • Пусть смеются – завтра ты все докажешь.
  • Только вперед!
  • Ты умничка и не обижайся на них.
  • Не обращай на них внимания. У них жизнь не удалась.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 15:39
Танец Кайрата Нуртаса с дочерью снова в центре внимания

9 июля 2025 года единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан окончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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