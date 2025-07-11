В Шымкенте сотрудникам ДЧС вручили ключи от квартир и новую пожарную технику

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента получили ключи от новых квартир и пожарной техники, оснащенной современными устройствами, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония прошла с участием министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова, акима города Габита Сыздыкбекова, руководства и личного состава ДЧС.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По словам организаторов, поставка новой техники стала возможной благодаря ведомственной программе по модернизации материально-технической базы. Рекордное количество современных спасательных и пожарных машин направлено в регион с целью укрепления потенциала подразделений МЧС в южных областях страны.

Аким Шымкента подчеркнул – государство уделяет особое внимание развитию системы гражданской защиты, и эта работа будет продолжена.

"Все эти меры реализуются по поручению президента и направлены на модернизацию системы гражданской защиты, повышение ее эффективности и улучшение условий для спасателей. За последние годы проделана большая работа: открываются новые пожарные депо, продолжается строительство новых объектов. Сегодня мы вручаем ключи от квартир и новую форменную одежду тем, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности наших граждан. Это признание вашего труда", – отметил Габит Сыздыкбеков.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Министр по ЧС Чингис Аринов выразил надежду, что новая техника будет эффективно использоваться для защиты населения.

"Это важный шаг к повышению оснащенности службы на современном уровне. Кроме того, при поддержке фонда спасателей и акимата вручены новые комплекты форменной одежды. Желаю всем успехов в службе и благополучия вашим семьям", – сказал он.

В рамках мероприятия городской службе ЧС передано 40 единиц современной пожарной техники, которую приобрели за счет городского бюджета. Машины помогут быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и оперативно ликвидировать возгорания.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме того, 25 сотрудников пожарной службы получили ключи от квартир в рамках социальной программы "Қамқор". Один из них – Нурболат Рахым, который уже восемь лет работает пожарным и все это время снимал жилье. Сегодня он стал обладателем двухкомнатной квартиры.

"Думаю, для каждого гражданина главное – иметь собственное жилье. Благодаря программе "Қамқор" с доступной ставкой мы смогли осуществить свою мечту. Теперь все силы – на работу", – поделился Нурболат, отец двоих детей.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В Шымкенте сегодня действуют 10 пожарных частей. В этом году при поддержке местных властей ведется строительство еще пяти, в том числе крупного типового депо в новом районе Туран.