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Культура и шоу-бизнес

Обновленную транскрипцию произведений Абая опубликовали в Казахстане

Абай Кунанбайулы, книги, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 10:57 Фото: акимат Шымкента
В честь 180-летия великого казахского поэта отечественные филологи подготовили новый научный труд под названием "АБАЙ. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита", сообщает Zakon.kz.

Над книгой работали сотрудники научно-исследовательского центра "Мухтартану" Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова.

"Ценное исследование опубликовано тиражом в 2000 экземпляров. Издание насчитывает 712 страниц и расценивается как важное достижение в области абаеведения. Авторы книги – кандидат филологических наук, доцент Акжол Калшабек и PhD-докторант Азимхан Исабек", – рассказали в пресс-службе акимата Шымкента.

В научной работе текстологически и терминологически проанализированы и сравнительно изучены рукописи Мурсеита Бикиулы, которые считаются основным источником произведений Абая. Кроме того, в издание вошли оригинал и транскрипция письма поэта к своему брату Халиолле, а также результаты сравнительного анализа рукописей, переписанных Рахымом Жандыбаевым и Оразке Уакбайулы.

Одним из ключевых достоинств труда стало первое опубликование полной факсимиле-версии рукописи Абая, датируемой 1910 годом.

В 2024 году, в преддверии дня рождения Абая Кунанбайулы, в Бюро нацстатистики рассказали, сколько людей в Казахстане названы именем народного просветителя.

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Андрей Дюсупов
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