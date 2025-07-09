Пыльная буря, жара до +41 и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 10 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области временами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22, временами 25 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Утром и днем на севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15- 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается временами сильный дождь, град, в центре, горных районах области гроза. Ветер северо-западный, на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ветер восточный, северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке области Улытау ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, днем град, шквал. На севере, западе, востоке, юге области гроза. Ветер северо-восточный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, град шквал. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге, днем на западе ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром туман.

На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-41 градус. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. На западе области высокая пожарная опасность.

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступил с заявлением, согласно которому в городе ожидается ухудшение погоды.