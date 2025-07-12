#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
520.93
609.07
6.68
Происшествия

Жительница области Абай пыталась обмануть судебных исполнителей на 12 млн тенге

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 11:17 Фото: pexels
В области Абай в отношении местной жительницы возбуждено дело за уклонение от исполнения решения суда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что женщина, чтобы избежать исполнения решения суда об уплате 61 млн тенге, произвела отчуждение своего дома и сельско-хозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге.

"Она оформила фиктивные сделки на сумму 12,5 млн тенге, используя поддельные судебные акты и минуя судебных исполнителей. Деньги потратила на личные нужды, обойдя процедуру взыскания", – пояснили в надзорном ведомстве.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 3 статьи 430 УК РК "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее мы сообщали, что в области Абай свалки "ликвидировали" лишь на бумаге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Гвардейцы в Уральске помогли вернуть потерявшегося ребенка родителям
Происшествия
12:06, Сегодня
Гвардейцы в Уральске помогли вернуть потерявшегося ребенка родителям
Разбитые мониторы и сломанные шлагбаумы: чем "отличились" столичные вандалы за минувшую неделю
Происшествия
12:05, Сегодня
Разбитые мониторы и сломанные шлагбаумы: чем "отличились" столичные вандалы за минувшую неделю
Застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области
Происшествия
10:16, Сегодня
Застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: