Жительница области Абай пыталась обмануть судебных исполнителей на 12 млн тенге

В области Абай в отношении местной жительницы возбуждено дело за уклонение от исполнения решения суда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что женщина, чтобы избежать исполнения решения суда об уплате 61 млн тенге, произвела отчуждение своего дома и сельско-хозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге.

"Она оформила фиктивные сделки на сумму 12,5 млн тенге, используя поддельные судебные акты и минуя судебных исполнителей. Деньги потратила на личные нужды, обойдя процедуру взыскания", – пояснили в надзорном ведомстве.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 3 статьи 430 УК РК "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее мы сообщали, что в области Абай свалки "ликвидировали" лишь на бумаге.