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События

Касым-Жомарт Токаев обратился к шахматистке Меруерт Камалиденовой

казахстанская шахматистка Меруерт Камалиденова, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 14:19 Фото: Instagram/m_kamalidenova
Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 16 июля 2025 года, президент направил ей телеграмму в связи с победой над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам в Батуми.

"Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.

14 июля стало известно, что 19-летняя Меруерт Камалиденова за выход в 1/8 финала соревнований в Батуми обыграла действующую чемпионку мира среди юниорок – россиянку Анну Шухман.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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