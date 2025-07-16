Касым-Жомарт Токаев обратился к шахматистке Меруерт Камалиденовой

Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 16 июля 2025 года, президент направил ей телеграмму в связи с победой над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам в Батуми.

"Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.

14 июля стало известно, что 19-летняя Меруерт Камалиденова за выход в 1/8 финала соревнований в Батуми обыграла действующую чемпионку мира среди юниорок – россиянку Анну Шухман.