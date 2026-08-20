На каких улицах Алматы идет ремонт и действуют ограничения для авто – список

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта дорог вводится временное ограничение движения на ряде улиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы и предоставили список ремонтируемых улиц.

Так, ремонтные работы ведутся:

на ул. Ушкемпирова от ул. Алаша до пр. Аль-Фараби – до 20:00 20 августа ;

от ул. Алаша до пр. Аль-Фараби – ; на ул. Жандосова от границы города до ул. Даулеткерея – до 23:00 23 августа ;

от границы города до ул. Даулеткерея – ; на ул. Муратбаева от пр. Райымбек батыра до ул. Макатаева – до 08:00 26 августа ;

от пр. Райымбек батыра до ул. Макатаева – ; на ул. Курмет от пр. Достык до тупика – до 08:00 26 августа .

"На участках укладывают новое покрытие, проводят ремонтные работы или вводят реверсивное движение. Просим водителей учитывать временные изменения, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты поездок", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы, обращаясь к горожанам с призывом.

18 августа 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Градоначальник дал поручения профильному управлению и подрядным организациям по срокам завершения работ.