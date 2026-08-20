На каких улицах Алматы идет ремонт и действуют ограничения для авто – список
Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта дорог вводится временное ограничение движения на ряде улиц, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы и предоставили список ремонтируемых улиц.
Так, ремонтные работы ведутся:
- на ул. Ушкемпирова от ул. Алаша до пр. Аль-Фараби – до 20:00 20 августа;
- на ул. Жандосова от границы города до ул. Даулеткерея – до 23:00 23 августа;
- на ул. Муратбаева от пр. Райымбек батыра до ул. Макатаева – до 08:00 26 августа;
- на ул. Курмет от пр. Достык до тупика – до 08:00 26 августа.
"На участках укладывают новое покрытие, проводят ремонтные работы или вводят реверсивное движение. Просим водителей учитывать временные изменения, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты поездок", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы, обращаясь к горожанам с призывом.
18 августа 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Градоначальник дал поручения профильному управлению и подрядным организациям по срокам завершения работ.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript