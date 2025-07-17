Брат Куандыка Бишимбаева решил воспользоваться амнистией

Брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов решил воспользоваться законом об амнистии, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда РК 17 июля 2025 года.

"По данным судов, в Степногорский райсуд 9 июля т.г. обратился Бахытжан Байжанов о сокращении срока наказания в соответствии с Законом об амнистии. Дата рассмотрения данного запроса еще не определена", – говорится в сообщении.

О том, что Байжанов, осужденный за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, может воспользоваться амнистией и раньше выйти на свободу, стало известно еще в июне. Как объяснял его адвокат, срок могут сократить на треть – речь идет примерно о восьми месяцах. Кроме этого, по словам юриста, Байжанов имеет право еще и на условно-досрочное освобождение.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его брату Бахытжану Байжанову назначили четыре года лишения свободы за укрывательство преступления.