Известному в соцсетях "Хакеру Атырау" вынесли приговор
Приговор 26 ноября 2026 года огласила судья Эльмира Ойкулова.
Суд признал Нурлана Жанбырбаева виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно.
В ходе судебных прений государственный обвинитель Абылайхан Абужанов запросил для подсудимого 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Однако с учетом применения закона об амнистии прокурор предложил сократить срок наказания на одну четверть и окончательно назначить 3 года и 6 месяцев лишения свободы.
Выступая с последним словом, Нурлан Жанбырбаев попросил суд не лишать его свободы, пообещав полностью возместить ущерб потерпевшим. По его словам, большая часть денежных средств уже возвращена, а оставшаяся сумма составляет около двух миллионов тенге. Подсудимый заверил суд, что намерен вернуть и эти деньги.
По уголовному делу проходят 12 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба, согласно ранее озвученным данным, составляла около 13 млн тенге, из которых порядка 9 млн были возвращены потерпевшим.
В ходе судебного разбирательства Нурлан Жанбырбаев находился под домашним арестом.
Отметим, что широкую известность Нурлан Жанбырбаев получил после резонансного дела об исчезновении семьи из села Жангельдин Атырауской области. В социальных сетях он назвал себя "Хакером из Атырау" и публиковал сведения, которые, по его заявлениям, были получены в ходе собственного расследования.
В январе 2026 года Жанбырбаев был задержан на территории Турции, после чего его доставили в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. При этом уголовное дело о мошенничестве не связано с расследованием убийства семьи в селе Жангельдин.
Жуткое убийство семьи в Атырауской области произошло в 2025 году. О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.