В Атырау завершился судебный процесс в отношении 32-летнего Нурлана Жанбырбаева, известного в социальных сетях под именем "Хакер Атырау". Мужчина предстал перед судом по обвинению в неоднократном мошенничестве, передает корреспондент Zakon.kz.

Приговор 26 ноября 2026 года огласила судья Эльмира Ойкулова.

Суд признал Нурлана Жанбырбаева виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно.

В ходе судебных прений государственный обвинитель Абылайхан Абужанов запросил для подсудимого 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Однако с учетом применения закона об амнистии прокурор предложил сократить срок наказания на одну четверть и окончательно назначить 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Выступая с последним словом, Нурлан Жанбырбаев попросил суд не лишать его свободы, пообещав полностью возместить ущерб потерпевшим. По его словам, большая часть денежных средств уже возвращена, а оставшаяся сумма составляет около двух миллионов тенге. Подсудимый заверил суд, что намерен вернуть и эти деньги.

По уголовному делу проходят 12 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба, согласно ранее озвученным данным, составляла около 13 млн тенге, из которых порядка 9 млн были возвращены потерпевшим.

В ходе судебного разбирательства Нурлан Жанбырбаев находился под домашним арестом.

Отметим, что широкую известность Нурлан Жанбырбаев получил после резонансного дела об исчезновении семьи из села Жангельдин Атырауской области. В социальных сетях он назвал себя "Хакером из Атырау" и публиковал сведения, которые, по его заявлениям, были получены в ходе собственного расследования.

В январе 2026 года Жанбырбаев был задержан на территории Турции, после чего его доставили в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. При этом уголовное дело о мошенничестве не связано с расследованием убийства семьи в селе Жангельдин.

Жуткое убийство семьи в Атырауской области произошло в 2025 году. О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.