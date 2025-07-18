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События

Забитые вейпами грузовики остановили на въезде из России в Казахстан

коробки с вейпами, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:23 Фото: АФМ
Контрабандистов вейпов задержали на въезде в Казахстан и лишили свободы, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 18 июля 2025 года рассказали, что на пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" задержали два грузовых транспортных средства, ехавших из Российской Федерации.

В них обнаружили крупную партию запрещенной продукции:

  • 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов);
  • 2 тысячи единиц жидкости для вейпов;
  • 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

По данному факту суд вынес обвинительный приговор в отношении двух человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

"Транспортные средства, на которых перевозились вейпы общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы", – добавили в АФМ.

Приговор суда не вступил в законную силу.


В июне 2025 года в Павлодарской области изъяли более 5600 вейпов на 100 млн тенге. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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