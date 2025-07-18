Забитые вейпами грузовики остановили на въезде из России в Казахстан
Фото: АФМ
Контрабандистов вейпов задержали на въезде в Казахстан и лишили свободы, сообщает Zakon.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 18 июля 2025 года рассказали, что на пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" задержали два грузовых транспортных средства, ехавших из Российской Федерации.
В них обнаружили крупную партию запрещенной продукции:
- 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов);
- 2 тысячи единиц жидкости для вейпов;
- 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.
По данному факту суд вынес обвинительный приговор в отношении двух человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.
"Транспортные средства, на которых перевозились вейпы общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы", – добавили в АФМ.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В июне 2025 года в Павлодарской области изъяли более 5600 вейпов на 100 млн тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript