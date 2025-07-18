Забитые вейпами грузовики остановили на въезде из России в Казахстан

Контрабандистов вейпов задержали на въезде в Казахстан и лишили свободы, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 18 июля 2025 года рассказали, что на пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" задержали два грузовых транспортных средства, ехавших из Российской Федерации.



В них обнаружили крупную партию запрещенной продукции:

13 тысяч электронных систем потребления (вейпов);

2 тысячи единиц жидкости для вейпов;

14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

По данному факту суд вынес обвинительный приговор в отношении двух человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

"Транспортные средства, на которых перевозились вейпы общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы", – добавили в АФМ.

Приговор суда не вступил в законную силу.





В июне 2025 года в Павлодарской области изъяли более 5600 вейпов на 100 млн тенге.