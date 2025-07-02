"Въезд – суверенное право": посол Казахстана о новых правилах России

Посол Казахстана в России Даурен Абаев дал небольшое интервью российскому изданию. Во время беседы он прокомментировал слухи о "черных списках" на въезд, а также новые правила въезда в Россию для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в последнее время в информационном пространстве активно муссируется тема наличия в Казахстане и России "черных списков" на въезд из числа граждан обоих государств.

У Абаева поэтому поинтересовались, насколько подобные запреты отвечают духу стратегического партнерства и союзничества двух стран.

По его словам, отношения между Казахстаном и Россией базируются на фундаментальных основах.

"При имеющейся динамике и разнообразии наших контактов было бы странным абсолютное отсутствие проблемных вопросов в повестке дня. Возникновение различных ситуаций для обсуждения сторонами – это нормально. Что касается так называемых "черных списков", я бы не рассматривал их через призму соответствия духу стратегического партнерства Казахстана и России. По большому счету это распространенная мировая практика, когда те или иные лица становятся персонами нон-грата на территории определенного государства по решению властей этого государства". Даурен Абаев

При том, продолжил он, что львиную долю таких списков составляют не эксперты, политики или ученые, а лица, неоднократно нарушавшие миграционные правила, имеющие непогашенные судимости, задолженности по налоговым и таможенным платежам и т. д. Реальность гораздо прозаичнее, чем кажется.

"Как дипломат, я считаю, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Мы всегда готовы к взаимодействию с российской стороной по данному и другим подобным вопросам. Хочу отметить, что со стороны российских партнеров мы встречаем такой же конструктивный настрой". Даурен Абаев

Далее в публикации издания "Аиф" идет напоминание о том, что с 30 июня в России стартовало проведение эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию граждан иностранных государств с безвизовым режимом, в число которых входит Казахстан.

Абаев уточнил, что для некоторых казахстанцев новые процедуры въезда в Россию стали, конечно, определенной неожиданностью.

"Наши сограждане традиционно часто ездят сюда с самыми различными целями, будь то бизнес-интересы, туризм или лечение. Особенно активна динамика в приграничных регионах. И эти поездки всегда были максимально комфортными и безбарьерными. Россия – одна из двух стран мира, куда казахстанцы могут ездить без паспортов, имея на руках лишь удостоверение личности. Поэтому подобная реакция людей на необходимость заведомой подачи электронных заявлений и регистрации в мобильном приложении, я думаю, неудивительна". Даурен Абаев

Как бы то ни было, продолжил Абаев, определение параметров въезда и пребывания иностранцев, других аспектов миграционной политики – это суверенное право каждого государства.

"Мы рассматриваем факторы, побудившие Россию изменить правила въезда иностранцев, в их комплексе и многоаспектности, а потому относимся к нововведениям с пониманием. Поэтому мы очень надеемся, что сервис RuID, как это и задумывалось, действительно облегчит порядок и процедуру въезда на территорию РФ". Даурен Абаев

В то же время Абаев убежден, что российские власти примут во внимание особый характер трансграничных перемещений казахстанцев.

"Не будем забывать, 12 субъектов Федерации граничат с 7 областями Казахстана, это гигантские масштабы. Я повторюсь, казахстанцы посещают Россию не только в профессиональных, предпринимательских, туристских или образовательных целях – часто они ездят к своим родным и друзьям. Нередко речь идет о соседних поселках, разделенных небольшим пограничным пунктом. Это важная часть нашей дружбы". Даурен Абаев

9 июня 2025 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров высказался по введению новых требований.

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Он также попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.