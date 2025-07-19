Какие регионы Казахстана 20 июля накроет сильная жара

В 17 областях Казахстана на 20 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.



Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 42 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем пыльная буря. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15-20, днем на юге области порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, утром и днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются гроза, шквал. Днем на востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, на западе, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Атырауской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, западе Актюбинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.



В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В области Жетысу ветер юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 20 по 22 июля 2025 года.

