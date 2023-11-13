В пункте пропуска на границе с Китаем ожидают наплыва казахстанцев

В пункте пропуска "Бахты" на границе с КНР приостановлено перемещение казахстанцев - физических лиц, желающих посетить Китай. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Это связано с тем, что ожидается увеличение потока перемещения физических лиц в пунктах пропуска на казахстанско-китайском участке государственной границы в связи с соглашением о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем. Согласно документу с 10 ноября 2023 года вводится безвизовый режим для граждан обеих сторон сроком на 30 дней (туристическая) в личных и деловых целях, а также для лечения.

"В настоящее время Комитетом государственных доходов проводится работа по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе без фактического закрытия, в том числе на пункте пропуска "Бахты" области Абай", - сообщили в КГД.

При этом сейчас пересечение в пункте пропуска "Бахты" осуществляется согласно временной технологической системе, соответственно, при проведении контроля отсутствует возможность обеспечения безопасности физических лиц на время проведения реконструкции

В КГД пояснили, что для безопасности граждан обеих сторон перемещение физических лиц в пункте пропуска "Бахты (РК) - Покиту (КНР)" области Абай на период проведения реконструкции с 10 ноября 2023 года приостановлено.

Вместе с тем организация перемещения физических лиц в соседних пунктах пропуска "Майкапшагай (РК) – Зимунай (КНР)" Восточно-Казахстанской области, "Алаколь (РК) – Алашанькоу (КНР)", "Нур жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР) области Жетысу, "Калжат (РК) – Дулаты (КНР)" Алматинской области осуществляется в штатном режиме.

"Таким образом, в целях обеспечения безопасности жизни просим физических лиц заблаговременно планировать выезд в Китайскую Народную Республику исключительно только через вышеперечисленные пункты пропуска", - добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что с 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.