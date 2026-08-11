Дроны против лихачей: усилился контроль на дорогах Казахстана

В Казахстане дорожную безопасность стали активнее контролировать с помощью цифровых технологий, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД Багланбека Айтпаева, полиция использует:

беспилотники;

мобильные комплексы на патрульных автомобилях;

системы контроля средней скорости;

лазерные установки.

С его слов, цифровые решения позволяют не только выявлять нарушения, но и быстрее реагировать на опасные ситуации.

"Любители быстрой езды", а также "грубые" нарушители правил дорожного движения уже не могут уйти от ответственности, так как идет воздушная фиксация нарушений", – отметил Айтпаев.

Беспилотники контролируют дорожную обстановку с воздуха и помогают полиции оперативно реагировать на нарушения. При этом, как подчеркнули в МВД, главная задача такой системы – не только привлечь нарушителей к ответственности, но и предотвратить аварии.

Еще один инструмент – мобильные комплексы на патрульных машинах. Они позволяют фиксировать нарушения непосредственно в транспортном потоке: использование телефона за рулем, непредоставление преимущества пешеходам, превышение скорости и неправильное маневрирование.

Для контроля скорости на загородных трассах применяется система определения средней скорости. Она анализирует движение автомобиля между установленными точками. Сейчас такая система работает на 12 основных республиканских направлениях.

Отдельное внимание уделяется ночному времени и сложным погодным условиям. Для профилактики ДТП полиция использует лазерные системы, которые помогают выявлять опасные ситуации, в том числе связанные с усталостью водителей.

Кроме того, на отдельных участках дорог применяют искусственное сужение проезжей части. Такая мера должна заставить автомобилистов снизить скорость и внимательнее следить за дорогой.

"Все эти меры направлены на повышение защиты граждан, а также снижение уровня аварийности на дорогах", – подчеркнул Багланбек Айтпаев.

В МВД отмечают, что развитие цифрового контроля должно сделать дороги безопаснее как для водителей, так и для пассажиров.

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