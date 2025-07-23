Граница без пробок и водителей: Казахстан и Китай запускают беспилотные грузоперевозки

Фото: senate.parlam.kz

Казахстан и Китай приступают к реализации инновационного пилотного проекта "Умная таможня" на казахстанско-китайской границе. Об этом 23 июля 2025 года рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Проект был согласован в ходе рабочей встречи председателя КГД Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн господина Чжи Сяньвэя. "В рамках инициативы планируется запуск беспилотных грузоперевозок через пограничные пункты пропуска "Бахты" (РК) – "Покиту" (КНР)", – говорится в релизе, распространенном в среду. Ключевые особенности проекта: использование беспилотных транспортных средств (AGV) для автоматического пересечения границы без участия водителей;

запуск единой электронной декларации, признаваемой обеими странами;

круглосуточное движение грузов с минимизацией ручного вмешательства;

полное цифровое сопровождение и оформление грузоперевозок;

внедрение автоматизированной навигации и контроля. Ожидаемый эффект: увеличение объема грузопотока до 10 млн тонн в год;

значительное сокращение времени на таможенное оформление;

снижение транспортных издержек;

повышение прозрачности и безопасности логистических операций;

разгрузка автомобильной инфраструктуры и развитие логистических хабов;

стимулирование экспорта аграрной продукции, включая зерно, масличные культуры, мясо и переработанные товары. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Press_kyzmet_kgd (@press_kyzmet_kgd) Ранее в КГД заявили, что модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем идет полным ходом.

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