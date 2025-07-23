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События

Граница без пробок и водителей: Казахстан и Китай запускают беспилотные грузоперевозки

Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 10:37 Фото: senate.parlam.kz
Казахстан и Китай приступают к реализации инновационного пилотного проекта "Умная таможня" на казахстанско-китайской границе. Об этом 23 июля 2025 года рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Проект был согласован в ходе рабочей встречи председателя КГД Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн господина Чжи Сяньвэя.

"В рамках инициативы планируется запуск беспилотных грузоперевозок через пограничные пункты пропуска "Бахты" (РК) – "Покиту" (КНР)", – говорится в релизе, распространенном в среду.

Ключевые особенности проекта:

  • использование беспилотных транспортных средств (AGV) для автоматического пересечения границы без участия водителей;
  • запуск единой электронной декларации, признаваемой обеими странами;
  • круглосуточное движение грузов с минимизацией ручного вмешательства;
  • полное цифровое сопровождение и оформление грузоперевозок;
  • внедрение автоматизированной навигации и контроля.

Ожидаемый эффект:

  • увеличение объема грузопотока до 10 млн тонн в год;
  • значительное сокращение времени на таможенное оформление;
  • снижение транспортных издержек;
  • повышение прозрачности и безопасности логистических операций;
  • разгрузка автомобильной инфраструктуры и развитие логистических хабов;
  • стимулирование экспорта аграрной продукции, включая зерно, масличные культуры, мясо и переработанные товары.

Ранее в КГД заявили, что модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем идет полным ходом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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