Борец из Казахстана одержал фантастическую победу в финале чемпионата мира
Фото: Unitedworldwrestling
В Ереване проходит чемпионат мира среди военнослужащих, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанский борец вольного стиля Камил Куруглиев стал чемпионом мира среди военнослужащих.
Соперником Куруглиева в финале весовой категории до 97-кг стал Шариати Ниа Даниал из Ирана.
Встреча завершилась со счетом 6:6, однако по качеству баллов победу присудили казахстанскому борцу.
Ранее 20 ноября Международная федерация опубликовала состав женской сборной
Казахстана по дзюдо на последний в 2024 году этап "Большого шлема". С 7
по 8 декабря он состоится в Токио.
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