Дело Шерзата Полата: один из осужденных вышел на свободу

Один из осужденных по делу об убийстве подростка Шерзата Полата в Талгаре вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Думане Ыскаке. Об этом сообщил адвокат Мейирман Шекеев.

"Поскольку Думан Ыскак отбыл наказание, назначенное приговором суда первой инстанции, 23 июля 2025 года постановлением судьи Мусабековой судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда мера пресечения была отменена, и Ыскак был освобожден из-под стражи", – рассказал он на своей странице в Instagram.

Апелляционный суд состоится 18 августа в 11:00 в здании Алматинского областного суда.

Думан Ыскак был осужден по ст. 434 УК (несообщение о тяжком преступлении) на 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности для содержания несовершеннолетних.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении.