#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
466.33
538.47
5.9
Общество

Осужденные по делу Шерзата Полата требуют полного оправдания в Кассационном суде

Фото: Zakon.kz
Двое из осужденных по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата в Талгаре подали жалобы в Кассационный суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 6 апреля 2026 года, рассказал адвокат Каржаубая Нурымова Мейирман Шекеев. По его словам, осужденные Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет, не согласившись с вынесенным им приговором, направили кассационную жалобу. Оба требуют полного оправдания.

Азамат Токтаубаев приговорен к 15 годам, Дидар Калиахметов – к 7 годам.

Рассмотрение дела назначено на сегодня, 7 апреля.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении. Приговор огласили 5 июня 2025 года. Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Дело Шерзата Полата: один из осужденных вышел на свободу
10:49, 25 июля 2025
Дело Шерзата Полата: один из осужденных вышел на свободу
Количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Полата увеличилось до 10 человек
14:24, 15 октября 2024
Количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Полата увеличилось до 10 человек
Апелляцию подали осужденные по делу Шерзата Полата
11:18, 25 июня 2025
Апелляцию подали осужденные по делу Шерзата Полата
Последние
Популярные
Читайте также
"Готовы выйти на бой": в сборной Канады объяснили отсутствие лидеров в матче с Казахстаном
13:59, Сегодня
"Готовы выйти на бой": в сборной Канады объяснили отсутствие лидеров в матче с Казахстаном
Супербой "похоронившего" карьеру казахстанца боксёра и чемпиона WBO отменён
13:53, Сегодня
Супербой "похоронившего" карьеру казахстанца боксёра и чемпиона WBO отменён
Во сколько начнутся матчи пятого тура КПЛ
13:34, Сегодня
Во сколько начнутся матчи пятого тура КПЛ
Известный казахстанский тренер рассказал, за счёт чего "Кайрат" разгромил "Астану" в КПЛ
13:20, Сегодня
Известный казахстанский тренер рассказал, за счёт чего "Кайрат" разгромил "Астану" в КПЛ
