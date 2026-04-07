Осужденные по делу Шерзата Полата требуют полного оправдания в Кассационном суде

Двое из осужденных по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата в Талгаре подали жалобы в Кассационный суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 6 апреля 2026 года, рассказал адвокат Каржаубая Нурымова Мейирман Шекеев. По его словам, осужденные Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет, не согласившись с вынесенным им приговором, направили кассационную жалобу. Оба требуют полного оправдания.

Азамат Токтаубаев приговорен к 15 годам, Дидар Калиахметов – к 7 годам.

Рассмотрение дела назначено на сегодня, 7 апреля.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении. Приговор огласили 5 июня 2025 года. Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения.

