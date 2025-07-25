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События

Генпрокуратура выступила с заявлением по приговору Перизат Кайрат и ее матери

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
25 июля 2025 года судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также легализации преступных доходов, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Генеральная прокуратура РК выступила с заявлением:

"По инициативе подсудимой Перизат Кайрат суд принял решение о частичном закрытии судебного процесса в части ее показаний и оглашения личных данных. С учетом характера совершенных преступлений и степени общественной опасности мы просили суд назначить реальные сроки наказания: для Призат Кайрат – 10 лет, для Гайни Алашбаевой – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Как установлено в суде, в период с октября 2021 года по ноябрь 2024-го Кайрат и Алашбаева под видом благотворительной деятельности через фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" собрали средства:

  • для строительства реабилитационного центра для нуждающихся детей в сумме 126,7 млн тенге,
  • на оказание гуманитарной поддержки населению Палестины – 566,5 млн тенге,
  • ликвидацию последствий масштабных паводков в Казахстане – 2,8 млрд тенге.
"Общая сумма собранных средств составила более 3,5 млрд тенге. Указанные средства предназначались для нуждающихся, однако Кайрат и Алашбаева легализовали похищенные денежные средства путем приобретения действующего бизнеса и заключения фиктивных сделок на поставку товаров пострадавшим от паводков. Денежные средства использованы на приобретение элитной недвижимости, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши".Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе отметили, что для формирования образа успешного предпринимателя Перизат Кайрат распространяла в социальных сетях ложную информацию о якобы существующем семейном бизнесе по поставкам мясной продукции в Объединенные Арабские Эмираты, а также о получении высшего образования в престижных учебных заведениях за рубежом.

"Однако эти сведения не соответствовали действительности. Материалами дела установлено, что Перизат Кайрат была отчислена из колледжа и не имеет высшего образования".Пресс-служба ГП РК

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, отведенная Кайрат своей матери Алашбаевой преступная роль заключалась в предоставлении собственных банковских счетов для размещения похищенных денежных средств и содействии дочери в обмане лиц, пожертвовавших денежные средства.

"В рамках дела потерпевшими признано 51 лицо, иски заявлены на сумму 1,5 млрд тенге, мы просили у суда об удовлетворении их в полном объеме".Пресс-служба ГП РК

Также в надзорном органе отметили, что "это уголовное дело стало одним из крупнейших в стране по масштабам злоупотреблений доверием граждан и должно стать серьезным предостережением для всех, кто использует благотворительность как прикрытие для противоправной деятельности".

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:11
10 лет лишения свободы: суд вынес приговор Перизат Кайрат

Ранее в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны раскрыли детали приговора Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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