Приговор Перизат Кайрат: почему такой срок и что конфисковали

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 25 июля 2025 года раскрыли детали приговора Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Zakon.kz.

В суде напомнили, что органом уголовного расследования они обвинялись по трем эпизодам мошенничества (ст. 190 ч. 4 п. 2), а также в легализации денег (ст. 218 ч. 2 п. 1) и (ст. 218 ч. 3 п. 3) УК), совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере

"В судебном процессе исследованы все представленные доказательства. Для представителей СМИ выделены отдельные залы с аудио-, видеотрансляцией. По ходатайству подсудимой Кайрат изучение части доказательств, в том числе ее допрос, проведено в закрытом режиме", – напомнили в суде.

Судом установлено

4 октября 2021 года Кайрат путем подделки учредительных документов зарегистрировала общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", специально подобрав наименование, схожее с наименованием легально действующего фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan".

"Затем, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своей матерью, неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся, в том числе детям и взрослым, пострадавшим при паводках и в Палестине. Так, в период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года Кайрат и Алашбаева под предлогом строительства реабилитационного центра, оказания помощи детям-инвалидам и организации общественных мероприятий обманным путем собрали и похитили 126,7 млн тенге", – сообщили в суде.

С ноября 2023 года по апрель 2024 года под предлогом оказания помощи населению Палестины они, путем обмана осуществив сбор, похитили 559,1 млн тенге.

С 1 апреля по ноябрь 2024 года, во время действия в Казахстане режима чрезвычайной ситуации, под предлогом оказания помощи пострадавшим при паводках Кайрат и Алашбаева собрали 2,8 млрд тенге, которые тоже похитили.

Таким образом, общая сумма похищенных денежных средств составила 3,5 млрд тенге.

Поступавшие в ОО "Biz BirgemizQazaqstan 2030" деньги подсудимая переводила на свои личные счета и счета матери.

"Подсудимые неоднократно легализовали преступный доход путем приобретения цветочного бизнеса и заключения фиктивных сделок. Кроме того, похищенные денежные средства тратили на приобретение дорогостоящих недвижимости, автомашин, украшений, одежду, мебель, путешествия, оплачивали услуги ремонта и прочее. На основании итогов судебного следствия Кайрат и Алашбаева признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений", – сообщили в суде.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и материалами уголовного дела.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить наказание подсудимым:

Перизат Кайрат в виде 10 лет лишения свободы, Гайни Алашбаевой – 8 лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали, просили оправдать их.

Почему и какое наказание назначил суд

"Санкции ст.ст. 190 ч. 4 и 218 ч. 3 УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и относятся к категории тяжких преступлений. Совершенные преступления, по мнению суда, отличаются особой циничностью, подрывают основы казахстанского общества-толерантность и сострадание к нуждающимся, порождают сомнения у наших граждан в необходимости благих дел. Отягчающим ответственность и наказание обстоятельством является совершение уголовных правонарушений в условиях чрезвычайной ситуации. Смягчающих обстоятельств не установлено. Причиненный потерпевшим материальный ущерб не возмещен", – сообщили в суде.

Учитывая изложенное, суд посчитал справедливым наказание в виде лишения свободы и назначил подсудимым:

– Перизат Кайрат – 10 лет лишения свободы;

– Гайни Алашбаевой – 7 лет лишения свободы (учитывая ее пожилой возраст).

Осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований, сроком на 10 лет (максимальный срок, предусмотренный законом).

Конфисковано имущество, приобретенное на похищенные деньги:

частный дом в коттеджном городке "Vela Village";

квартиры в жилых комплексах "Akbulak Riviera", "Sensata Plaza", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;

автомашины марки "Mercedes-Benz S450" 2024 г.в., "Lexus LX 600" 2024 г.в., "Mercedes-Benz EQE 500 4 matic" 2023 г.в., "Haval H6 GT" 2024 г.в.;

100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";

свыше 97 млн. тенге и 22 тыс. долларов США.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

22 июля 2025 года в Уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Перизат Кайрат обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках. Также прокурор рассказал, как, по версии следствия, подсудимая легализовала присвоенные во время паводков более 2,8 млрд тенге. В суде выступал главный юрисконсульт Kaspi Bank, который рассказал о переводе 620 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.