В Алматы сносят элитные дома в предгорьях

Под снос в предгорье Алматы попали блокированные жилые дома в ПК "Жанару", 556. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского Управления градостроительного контроля.

Так, известно, что до начала строительства домов в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры за срез склона горы и строительство подпорной стены с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений и последующим судебным иском на принудительное исполнение.

Далее на основании имеющихся разрешительных документов на строительство садовых домов собственником начато строительство двух блокированных жилых домов.

"По мере окончания строительных работ собственник ввел объект в эксплуатацию самостоятельно как садовые дома, что не соответствовало согласованному эскизному проекту", – уточняют специалисты.

Управление приняло административные меры в отношении собственника и уже 16 мая 2024 года подало исковое заявление в Бостандыкский районный суд города на отмену исходных документов и на снос объектов.

По завершении судебных разбирательств 20 мая 2025 года апелляционная жалоба собственника оставлена без удовлетворения, и решение о сносе вступило в законную силу.

Снос объекта начат сегодня, 25 июля 2025 года, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

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