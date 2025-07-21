Алматинец срезал склон горы, чтобы построить два дома – их снесли

Два недостроенных дома по решению суда снесли в ПК "Горный гигант" (участки 2767, 2768), сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо), не имея разрешительных документов, возводил дома в горной местности. Кроме того, во время работ на участках была нарушена экосистема из-за подрезки склона предгорной части для прокладки дороги к стройке.

"Управлением в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельных участков в первоначальное состояние в срок. Поскольку требования предписания не были исполнены, управлением подан иск в суд на принудительный снос. 17 октября 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено, после чего постановление суда поступило в Департамент юстиции Алматы на исполнение", – сказано в сообщении.

Накануне, 20 июля, собственник сам снес объекты.

Фото: акимат Алматы

16 июля стало известно о другом объекте, попавшем под снос из-за незаконности, – трехэтажном таунхаусе.