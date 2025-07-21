#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
533.61
621.07
6.78
События

Алматинец срезал склон горы, чтобы построить два дома – их снесли

недостроенные дома в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 17:26 Фото: акимат Алматы
Два недостроенных дома по решению суда снесли в ПК "Горный гигант" (участки 2767, 2768), сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо), не имея разрешительных документов, возводил дома в горной местности. Кроме того, во время работ на участках была нарушена экосистема из-за подрезки склона предгорной части для прокладки дороги к стройке.

"Управлением в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельных участков в первоначальное состояние в срок. Поскольку требования предписания не были исполнены, управлением подан иск в суд на принудительный снос. 17 октября 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено, после чего постановление суда поступило в Департамент юстиции Алматы на исполнение", – сказано в сообщении.

Накануне, 20 июля, собственник сам снес объекты.

Фото: акимат Алматы

16 июля стало известно о другом объекте, попавшем под снос из-за незаконности, – трехэтажном таунхаусе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Ее надо растягивать": история с тазы в Алматы вызвала бурю в Казнете
События
16:28, Сегодня
"Ее надо растягивать": история с тазы в Алматы вызвала бурю в Казнете
Жестоко избитый пациентом врач из Костаная пришел в сознание
События
15:48, Сегодня
Жестоко избитый пациентом врач из Костаная пришел в сознание
Марат Пашимов возглавил Управление здравоохранения Алматы
События
14:57, Сегодня
Марат Пашимов возглавил Управление здравоохранения Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: