Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури

Казахстанцам синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на выходные. Так, с 26 по 28 июля 2025 года на севере страны пройдут сильные дожди. Жителям южных регионах предстоит пережить очередные знойные и засушливые дни, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу, синоптическую ситуацию над Казахстаном сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода.

"Пройдут дожди с грозами. На северо-западе, севере, в центре республики – сильные дожди, град, шквал. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнительной части сказано, что значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

К примеру, на востоке, юго-востоке по-прежнему сохраняется очень сильная жара до +42°С.

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Ранее метеорологи уже предупреждали, что жара до +39°C без дождей в Алматы продержится минимум до 27 июля.