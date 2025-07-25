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Общество

Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури

дождь, Казгидромет, Казахстан, прогноз на выходные, жара, непогода, циклон, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:51 Фото: pexels
Казахстанцам синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на выходные. Так, с 26 по 28 июля 2025 года на севере страны пройдут сильные дожди. Жителям южных регионах предстоит пережить очередные знойные и засушливые дни, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу, синоптическую ситуацию над Казахстаном сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода.

"Пройдут дожди с грозами. На северо-западе, севере, в центре республики – сильные дожди, град, шквал. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнительной части сказано, что значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

К примеру, на востоке, юго-востоке по-прежнему сохраняется очень сильная жара до +42°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:51
К жителям Алматы и Усть-Каменогорска с предупреждением обратились синоптики

Ранее метеорологи уже предупреждали, что жара до +39°C без дождей в Алматы продержится минимум до 27 июля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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