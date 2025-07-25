Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

В 16 областях Казахстана на 26 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохранятся чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Утром и днем гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Утром и днем на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, на западе, юге области град, шквал. Ночью на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке, севере области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, западе области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. Гроза. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются временами сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза.

В Талдыкоргане днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. 26-27 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что сильные дожди, град и жара надвигаются почти на весь Казахстан.