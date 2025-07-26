Пыльная буря, град и ливень: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 27 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, западе области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются ночью на западе гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер западный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке, днем на северо-востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер южный, юго-западный днем временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град. На севере, востоке, в центре области гроза, днем шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, в центре области временами порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается сильный дождь, град. Гроза.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере области Абай ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20, на западе, юге области временами 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на юге, севере, востоке области град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный на севере области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается высокая пожарная опасность

Утром и днем на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

На западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер западный днем на западе, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что 42-градусная жара и ливни обрушатся на Казахстан.