Полиция обратилась к жителям Семея

Фото: пресс-служба ДП области Абай

В связи с проведением дорожных ремонтных работ в Семее с 28 июля по 2 августа на кольцевой развязке левого берега будет временно частично перекрыто движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области Абай, движение транспортных средств будет организовано по встречной полосе с соблюдением всех требований безопасности.

"Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными, следовать временным дорожным знакам и указаниям! Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание", – обратились к водителям в ведомстве. Ранее сообщалось, что жителям Алматы сообщили о перекрытии улицы в центре города.

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