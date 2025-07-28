Шквал и град обрушатся на РК: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 17 областях Казахстана на 29 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза. Днем град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на востоке, юге области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на востоке, юге области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем временами порывы 15-18 м/с.



Днем в северной половине области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град. В северной половине области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем временами порывы 15-20 м/с.



В центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.



Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.



На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Атырауской области ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.



На севере Кызылординской области ожидается гроза. Ночью в центре, днем в центре, на севере, юге области пыльная буря, днем на севере области шквал. Ветер западный, юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаевеночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий вторник, 29 июля 2025 года.

