Филиал престижного учебного заведения Турции планируют открыть в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге с журналистами упомянул значительные достижения Турции в оборонной и военно-технической сферах и поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, сообщает Zakon.kz.

Одной из тем переговоров стала совместная разработка IT-технологий, пишет Акорда. Глава государства остановился на достижениях нашей страны в этой сфере, подчеркнув, что открываются широкие возможности для укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией в сфере IT.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приоритетное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В первую очередь были рассмотрены вопросы развития контактов в сферах образования и науки.

"В настоящее время более 12 тыс. наших студентов обучаются в Турции, а 300 турецких студентов – в высших учебных заведениях Казахстана. Выражаю благодарность президенту и правительству Турции за оказанную поддержку. В Туркестанской области уже много лет успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. В Южно-Казахстанском педагогическом университете будет открыт филиал одного из ведущих учебных заведений Турции – университета Гази". Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что начаты работы по открытию двух школ Фонда "Маариф". В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, ведется подготовка к учреждению филиала Высшего учебного заведения "Медиполь Стамбул" на базе Медицинского университета Астана.

"Мы достигли договоренности о подготовке и повышении квалификации отечественных медицинских работников в ведущих клиниках Турции. Кроме того, мы заинтересованы в продолжении перспективных начинаний и дальнейшем укреплении связей в сферах образования, туризма и медицины. В целях углубления многоплановых связей было принято решение о предоставлении гражданам Турции права на безвизовое пребывание на территории Казахстана сроком до 90 дней. Считаю этот шаг особенно важным для туристов и бизнесменов. Уверен, что подобные инициативы укрепят нашу дружбу, повысят взаимное доверие и откроют путь к новым достижениям", – поделился планами президент.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.

