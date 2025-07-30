В Казахстане создают единую цифровую радиосеть для ЧС, аналогов которой нет в СНГ

В Казахстане создают единую цифровую радиосеть для экстренного реагирования на ЧС, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2025 года заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК:

"В условиях стремительного технологического прогресса и роста количества чрезвычайных ситуаций становится очевидным: необходимы новые, эффективные решения для оперативного реагирования на вызовы современности. Сегодня безопасность должна идти в ногу с технологическим развитием. Одним из ключевых направлений становится цифровая радиосвязь. С начала 2025 года в Казахстане ведется масштабная работа по развитию межведомственной УКВ радиосвязи в рамках государственной системы гражданской защиты".

Фото: gov.kz

В МЧС подчеркнули, что аналогов данной системы в СНГ на сегодняшний день не существует.

Уже проведены организационно-технические мероприятия по объединению разрозненных транкинговых сетей радиосвязи Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Это стало основой для создания единой платформы связи между службами.

Фото: gov.kz

Благодаря интеграции новых базовых станций, как отметили в МЧС, Павлодар и Туркестан стали 12-м и 13-м регионами, подключенными к цифровой радиосети.

В рамках развития сети планируется внедрение еще 8 транкинговых базовых станций в Шымкенте, Абае, Петропавловске, Кызылорде и Актау.

Также сообщается, что департаментами по ЧС 14 регионов приобретаются 1141 носимая радиостанция, 350 гарнитур с большой кнопкой PTT, 67 мобильных и 24 стационарных радиостанции, 35 спутниковых телефонов, 22 беспилотных летательных аппарата, 11 носимых и 27 стационарных ретрансляторов.

Фото: gov.kz

"Масштабная цифровизация радиосвязи станет технологическим прорывом, позволяющим создать единую, масштабируемую платформу связи между радиостанциями по всей стране. Это не только повысит качество и надежность связи, но и существенно ускорит координацию в условиях чрезвычайных ситуаций", – заключили в пресс-службе МЧС РК.

22 июля 2025 года стало известно, что правила ведения сейсмологического мониторинга утвердили в Казахстане.