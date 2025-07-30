Власти Астаны назвали список школ, которые капитально отремонтируют до конца года

В Астане стартовала реализация части масштабной национальной программы по модернизации 1300 школ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 30 июля в столичном акимате, согласно утвержденному плану, в 2025-2027 годах капитальный ремонт пройдет в 22 учебных заведениях столицы. Уже в этом году начнутся работы в шести школах, построенных до 2000 года и не проходивших обновления более пяти лет, – №1, 14, 21, 35, 61 и 69.

Модернизация предусматривает не только восстановление инженерных систем и строительных конструкций, но и полное обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями проекта "Комфортная школа".

В рамках ремонтных мероприятий будет проведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, реконструкция кровли и фасадов, внутренняя отделка помещений, благоустройство зданий. Также предусмотрена модернизация электроснабжения, освещения, установка систем автоматической пожарной сигнализации и слаботочных сетей.

Кроме инженерных работ, школы получат новое цифровое оборудование, мебель, оснащение учебных классов, а также обновленные библиотеки, столовые, спортивные и актовые залы.

Реализация проекта финансируется в рамках национальной программы и, по словам властей, находится на постоянном контроле городского акимата и профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что в Алматы изымут ряд земельных участков для строительства школы и дорог.

